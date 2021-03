Gazzetta, Milenkovic, Ribery e Pezzella, a giugno sarà addio. Caceres e Biraghi, futuro in bilico

Nella prossima stagione ci sarà un profondo rinnovamento nel reparto difensivo viola. La partenza di Milenkovic, per esempio, è praticamente scontata. il giovane serbo ha scelto nei mesi scorsi di non allungare il contratto con la società viola proprio per potersene andare a fine campionato. Per Milenkovic si spalancheranno le porte della Premier. Il Manchester United è in netto vantaggio visto he ha già avviato l’estate scorsa il dialogo con i manager del giocatore. Ma in Inghilterra ci sono altri club interessanti. La Fiorentina incasserà dalla cessione del suo difensore centrale una cifra intorno ai 35 milioni.

Con la valigia pronta c’è anche Pezzella. L’anno scorso il centrale argentino era stato a un passo dal Milan. Nei mesi scorsi la Fiorentina ha valutato insieme a Pezzella se allungare o meno il contratto. La scelta è stata quella di andare avanti così. Questo perchè a giugno sarà lasciato libero di accasarsi altrove. Il Napoli e la Roma hanno già sondato il terreno, valutato intorno ai 15 milioni. A fine campionato verranno valutate anche le posizioni di Caceres e di Biraghi. Il primo è in scadenza, vorrebbe restare ancora un anno. Lo stesso Ribery è in scadenza di contratto, non dovrebbe restare. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.

LEGGI ANCHE, GAZZETTA, VLAHOVIC NON FIRMA IL RINNOVO: MILAN E ROMA PRONTE ALL’ASSALTO MA LA FIORENTINA ALZA IL MURO