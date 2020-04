Ecco alcune delle parole che ha detto Martin Caceres in una diretta Instagram questa notte: “Sono molto felice di essere a Firenze, la Fiorentina è un grande club, penso che resterò qui a lungo. Non conoscevo Firenze prima di arrivare in Italia, è davvero una città fantastica. Mi piacerebbe tornare in Uruguay a casa mia, qui a Firenze sono solo ed in questo momento non posso tornare… vorrei per essere vicino alla mia famiglia ma come tutti sappiamo non si può”.