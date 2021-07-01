Ufficiale, Caceres non è più un giocatore della Fiorentina. Il saluto del club: "Grazie Martin"

Martin Caceres non è più un giocatore della Fiorentina. Il saluto del club Viola

Martin Caceres non è più un giocatore della Fiorentina. Il club Viola ha reso noto, attraverso i suoi canali social, la separazione con il difensore classe '87. La società ha salutato il difensore uruguaiano che ha militato nelle file Viola nelle ultime due stagioni con un semplice "Grazie".

Di seguito il post apparso sui profilo Social della Fiorentina:

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