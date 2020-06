D.Lippi: “Ribery esempio di voglia e abnegazione. Vuol ricambiare l’amore dei fiorentini. Caceres..”

Davide Lippi, agente di mercato ed intermediario nel colpo Ribery, ha parlato a Toscana TV del francese e dei viola. Questo ciò che ha detto: “Rocordiamoci che ha accumulato otto mesi di inattivita, durante la gara ha fatto vederedi che pasta è fatto. Mi auguro che mantenga questa voglia ed abnegazione, ciò vorrebbe dire che continuerà ad aver voglia di ricambiare l’amore dei fiorentini per lui. Al campionato italiano ha portato un valore aggiunto ed è una goduria per gli occhi quando tocca il pallone. Caceres? La seconda ammonizione era da evitare, un calciatore della sua esperienza non ci deve cascare. Chiesa? Commisso non venderà facilmente i propri pezzi pregiati”.