Dal Messico: Fiorentina interessata a Caceres, centrale del Club America. Concorrenza dell’Aston Villa

La Fiorentina continua a monitorare il mercato in vista della prossima sessione di mercato. Secondo quanto riportato dal sito messicano Soy Futbol, il club viola e l’Aston Villa sarebbero sulle tracce di Sebastian Càceres. Centrale uruguayano classe ’99, Caceres milita nel Club America dal 2020, quando fu strappato dal Liverpool Montevideo per un’importante cifra vicina ai 2,3 milioni di euro. 24 anni, alto e forte fisicamente, si è messo in luce con la maglia della Celeste con Bielsa che lo ha promosso a titolare fisso nella propria formazione nelle ultime partite.