Di Marzio, dopo Ribery anche Caceres saluta la Fiorentina, il contratto non sarà rinnovato

Il nuovo allenatore, Vincenzo Italiano, finalmente ufficiale dopo una lunga trattativa, ora il mercato viola che non si fermerà di certo a Nico Gonzalez. Come riporta di Marzio, in casa Fiorentina, però sarà rivoluzione specialmente per quel che riguarda i giocatori che non rientrano nei progetto tecnico del club.

Dopo Ribery, infatti, la società viola non rinnoverà nemmeno il contratto di Martin Caceres, in scadenza a giugno. Il difensore uruguaiano classe 1987 sarà così libero di trovare un nuovo club a parametro zero

INTANTO SALUTA ROSALEN LOPEZ