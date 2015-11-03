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Notizie De Pena Fiorentina

Tuttosport, De Pena l'idea della Fiorentina per l'esterno. Orsolini del Bologna è l'alternativa

12 agosto 2021 10:11

Fiorentina interessata a De Pena della Dinamo Kiev, è in scadenza di contratto a dicembre. Costa poco

11 agosto 2021 16:02

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