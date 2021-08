Corriere dello Sport, Barone ha incontrato l’agente di Orsolini. Verrà presentata un’offerta?

Poteva andare ovunque ieri, Michelangelo Minieri. Tra le numerose in programma e invece nel pomeriggio ha scelto Fiorentina-Juventus del campionato Primavera. La particolarità? E’ naturale pensare a qualcosa in più del saluto informale scambiato con il dg Joe Barone prima della partita. Perchè Minieri è anche il procuratore di Riccardo Orsolini. Non uno a caso, l’attaccante del Bologna in questi giorni tra i vari nomi accostati alla Fiorentina. Il contatto ravvicinato per Orsolini c’è stato, ripetuto, e magari ci sarà di nuovo se si dovesse presentare l’occasione con i contorni giusti. Lo scrive il Corriere dello Sport.

