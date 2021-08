Moviola Corriere dello Sport: “Giusto non dare rigore su Vlahovic e Bonaventura. Buona prova di Mariani”

Ecco la moviola di Fiorentina-Torino che troviamo all’interno del Corriere dello Sport: “Partita per uomini duri quella del Franchi, colpi al limite non ne sono mancati, Rocchi ha scelto Mariani, non si può rimanere delusi. Due episodi nell’area del Torino “letti” bene, grazie sempre in controllo sia pure piena di proteste.

Prima del colpo di testa di Vlahovic c’è un recupero viola a centrocampo, Duncan strappa il pallone a Verdi anticipandolo, senza fare fallo. E’ in gioco Bonaventura prima di servire il cross. Vlahovic in area, la marcatura di Rodriguez e Djidji è al limite ma non ci sono interventi fallosi. Contrasto fra Lukic e Bonaventura, sicuramente il granata non tocca mai il pallone ma dal replay sembra più il centrocampista viola ad andare verso la gamba dell’avversario”.

