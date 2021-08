Orsolini al Torino? La Fiorentina si è messa in posizione di vantaggio. Esterno d’attacco che il Bologna è disposto a liberare, ma per 15 milioni. Lo scrive Tuttosport oggi in edicola.

LEGGI ANCHE, GAZZETTA, ORSOLINI SE SALTA BERARDI: LA FIORENTINA HA BLOCCATO L’ESTERNO DEL BOLOGNA