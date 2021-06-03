Corriere di Bologna, Fiorentina interessata a Orsolini. L'esterno rossoblù piace molto a Gattuso

Fiorentina interessata a Orsolini, il Bologna non lo farà partire senza un'offerta importante

Secondo quanto riporta il Corriere di Bologna, la Fiorentina sarebbe molto interessata all'esterno rossoblù Riccardo Orsolini. A Gattuso, si legge, piace molto il giocatore classe '97 e ci vorrebbe puntare per la Fiorentina che verrà. Orsolini però ha un ruolo fondamentale per il Bologna, che non lo cederà se non arriverà una cifra importante.

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