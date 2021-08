Orsolini alla Fiorentina? Il direttore sportivo Sabatini smentisce: “Credo rimarrà a Bologna”

Se per Gazzetta l’affare Orsolini-Fiorentina sarebbe ai dettagli, ieri sera il coordinatore tecnico di Bologna e Montreal Walter Sabatini ha illustrato una situazione differente. Intervenuto a Novantesimo Minuto, come riportato stamattina da Stadio, il dirigente ha di fatto ammesso che il numero sette rossoblù resterà a Bologna: “Orsolini può fare di più – ha affermato Sabatini – Ha qualità straordinarie fisiche e tecniche, può spaccare la partita in due. E lo farà. Ha margini. Credo rimarrà qui”. Lo riporta Tutto Bologna

KOKORIN SARA’ IL VICE VLAHOVIC, ALMENO FINO A GENNAIO