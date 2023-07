Gazzetta: “Orsolini si sta ancora curando. C’è il mercato dietro? Piace a Fiorentina e Napoli”

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola si sofferma su un particolare intreccio di mercato che vede protagonista Riccardo Orsolini. L’ala avrebbe voluto aggregarsi al viaggio ma lo staff medico, e anche Motta, hanno preferito che Orso si curasse da una tendinopatia abbastanza fastidiosa nella maniera più consona all’Isokinetic, struttura dall’eccellenza provata, proprio a un passo da Casteldebole. C’è il mercato dietro? Per ora non in maniera concreta ma il ragazzo da 11 gol piace (a Fiorentina, Napoli e all’estero) e probabilmente si muoverà.

