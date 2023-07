Nazione: “Ikoné via ed Orsolini dentro? Ecco l’idea della Fiorentina sulla base di 15 milioni”

Attenzione anche a quello che potrebbe concretizzarsi sul fronte degli esterni offensivi. Ikonè, ormai è chiaro, può essere sacrificato sul mercato. Dunque, davanti all’offerta giusta la Fiorentina inizierà una trattativa che di fatto libererà un posto sulle corsie esterne dove Italiano conta ancora di poter inserire Orsolini. Il Bologna aspetta la prima mossa della Fiorentina dopo mesi di indiscrezioni e sondaggi.Dunque, il futuro di Ikonè e quello di Orsolini sono assolutamente incrociati, anche per una questione prettamente economica. La Fiorentina, facendo un po’ di conti, punta a ottenere dall’eventuale cessione di Ikonè i 15 milioni da dirottare subito in direzione del Bologna per mettere sul piatto il prezzo giusto fissato per Orsolini. Lo scrive La Nazione.

