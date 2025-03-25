Orsolini: "Italiano è il migliore che c'è in Italia, per lui mi butterei nel fuoco"

L'ex allenatore della Fiorentina è entrato nel cuore dell'esterno bolognese per questa ottima parte di stagione

Al Resto del Carlino è stato intervistato l'esterno bolognese Riccardo Orsolini che ha lodato l'ex tecnico viola Vincenzo Italiano per tutto quello che sta facendo in Emilia: "Io sono sicuro, Italiano è il miglior allenatore che c'è in Italia, non ci sono dubbi, è fortissimo e sottovalutato aggiungerei. Ha un coraggio da leoni perché è stato l'unico che non ha avuto paura di venire qui a Bologna dopo l'anno scorso, tutti credevano che avrebbe fatto solo peggio di Thiago Motta, invece sta facendo benissimo. A Firenze aveva dei difetti, ma venendo qua è cresciuto tanto, ha limato le sue imperfezioni e sta diventando davvero un allenatore incredibile. Ndoye l'anno scorso ha fatto un gol, ora è a 6-7 poi Odgaard sulla trequarti, grazie a lui, sta diventando un giocatore pazzesco."

Prosegue: "Bologna è uno step in avanti per la sua carriera e si sta vedendo, per me è una persona eccezionale con cui è bellissimo vivere il calcio perché è appassionato, onesto e un vero uomo, per lui mi butterei nel fuoco."