Gazzetta: “Lazio e Fiorentina si sfidano per Orsolini ed il Bologna già si sfrega le mani”

Secondo La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, Riccardo Orsolini è finito nel mirino di Lazio e Fiorentina. L’entourage di Musa Barrow attende la mossa concreta (perché l’interessamento per ora è stato solo verbale anche se convincente) del Fenerbahce mentre la Lazio (ma occhio alla Fiorentina) ragiona sempre più su Riccardo Orsolini inserendo anche come contropartita Matteo Cancellieri, gradito al dt Sartori e al ds Di Vaio.

