Si complica la rincorsa europea della Fiorentina, il Bologna batte l’Inter grazie ad un gol Orsolini

Il Bologna guidata da Thiago Motta è una squadra che ha identità e gioco, un bel gioco. La società, quest’anno con l’innesto di Giovanni Sartori, ha iniziato a fare scelte di calcio intelligenti e lungimiranti e tutto questo in campo si vede. La gara contro l’Inter il Bologna l’ha vinta meritatamente, nel primo tempo era stato anche annullato un gol a Barrow per fuorigioco geografico di Dominguez. Nel secondo tempo, grazie ad un errore in fase di impostazione di D’Ambrosio, è arrivato il gol segnato da Riccardo Orsolini, classe 1997, che davanti ad Onana non ha sbagliato ed ha scagliato la palla di potenza centralmente. La squadra di Simone Inzaghi si è vista solo a sprazzi con qualche giocata individuale. Male Lukaku che poi ha lasciato spazio a Dzeko che è andato vicino al gol in un paio di occasioni. In classifica questa vittoria porta la squadra rossoblù al settimo posto, a quota 35 punti, dieci punti in più rispetto alla Fiorentina, ferma a 25 punti e con una partita in meno. Non è un bel risultato per la squadra viola.

