Caro Orsolini, volevi restare cosi tanto al Bologna che hai rinnovato a fine mercato perchè nessuno t’ha voluto

“Io alla Fiorentina? Vi dico la verità. Il mio procuratore mi ha parlato spesso della possibilità, di un interessamento. Parlo già di due anni fa. Ho sempre detto, con massimo rispetto, di voler stare qui”

Queste sono state le parole di Orsolini sulla Fiorentina e, viene da aggiungere, ce lo perdonerà il ragazzo ma.. “Adesso parla cosi anche Orsolini”. Per carità, un esterno che nella rosa viola ci sarebbe stato alla grande, anche se si sarebbe dovuto adattare nel giocare esterno a sinistra perchè a destra il titolare è Nico Gonzalez, uno che gioca titolare nell’Argentina Campione del Mondo di Leo Messi e che avrebbe arricchito il palmares di Orsolini, abituato a giocare con giocatori di altro rango. Orsolini è meglio di Ikonè, Brekalo e Sottil, su questo ahinoi non c’è dubbio ma se a 27 anni gioca ancora nel Bologna vuol dire che probabilmente la sua dimensione è quella li.

Orsolini dice di aver rifiutato la Fiorentina, in realtà la trattativa tra i due club, che pure hanno parlato di lui, non è si è mai spinta cosi oltre e i discorsi sono rimasti tali. A Firenze ci sarebbe venuto a piedi, l’Europa nella sua carriera non l’ha mai giocata e una finale non sa nemmeno cosa sia. Dice che il Bologna è allo stesso livello della Fiorentina ma i risultati degli ultimi anni dimostrano tutto il contrario.

La verità è che Orsolini, è cosi tanto attaccato al Bologna che ha rinnovato il suo contratto in scadenza soltanto il 25 di agosto, alla chiusura del mercato perchè in tutta la sessione nessuno lo aveva cercato in maniera decisa e cosi ha deciso di restare in Emilia. Essere attaccati ad una maglia è un’altra cosa, non di certo rinnovare il contratto solo quando consapevoli che non c’erano altre offerte. Ma certi giocatori pensano che siamo stupidi?

