Adani attacca Vieri dopo l’accordo con la Lega: “Con noi libertà e nessun patto con il sistema”

Non sono ancora terminate le frecciate social tra gli ex componenti della Bobo TV, progetto ormai definitivamente tramontato. L’ultima, in ordine di tempo, arriva ancora da Lele Adani, che ha accusato Christian Vieri, reo di aver sciolto il quartetto, di essere sceso a patti con il sistema e con il ‘servilismo’. Ecco le parole di Adani in alcune storie Instagram:

“State tranquilli. Dove saremo noi, ci saranno approfondimento, analisi, ricerca, passione, linguaggio, confronto acceso. Ci saranno anche divisioni nelle vedute e nelle opinioni, ci sarà continuo dibattito, ma con grande rispetto per il calcio. Rispetto con la massima libertà e non ci sarà nessun patto con il sistema. E voi? Siete dalla parte della libertà o dalla parte del servilismo?”.

VIERI SI ALLINEA CON IL POTERE CALCISTICO, I DETTAGLI DEL NUOVO ACCORDO CON LA LEGA CALCIO