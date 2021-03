Schira: “Orsolini non rinnoverà con il Bologna. Fiorentina vigile, su di lui però c’è anche il Milan”

In un tweet Nicolò Schira ha scritto: “Niente rinnovo col Bologna per Riccardo Orsolini (scadenza nel 2022) col Bologna, che dovrà venderlo in estate per non perderlo a parametro zero. Tra i club vigili sull’esterno offensivo mancino c’è la Fiorentina e il Milan”.

