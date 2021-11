CorSport, Berardi il sogno, Orsolini l’alternativa. Amrabat verrà inserito nell’operazione?

Berardi è in cima ai pensieri della Fiorentina, essendo il pallino-obiettivo-sogno da mesi e soprattutto dalla scorsa estate. Colpo ad effetto frenato solo dalle richieste economiche del Sassuolo. Ostacolo che continua ad essere tale. In parallelo i viola continuano a tenere viva la pista Orsolini del Bologna, è chiuso negli schemi di Mihajlovic e Firenze gli può offrire lo spazio che gli manca: Amrabat potrebbe essere l’elemento giusto da inserire nella trattativa per uno scambio di prestiti. Lo scrive il Corriere dello Sport.

LEGGI ANCHE, REPUBBLICA, ALVAREZ, BURDISSO HA CONTATTI DIRETTI CON IL CLUB: NESSUNA TRATTATIVA IN CORSO