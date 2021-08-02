Da Torino, Fiorentina in pole sui granata per Orsolini: è una precisa richiesta di Italiano

Fiorentina in vantaggio per Riccardo Orsolini. L'esterno classe '94 è una precisa richiesta di mister Vincenzo Italiano

Fiorentina in pole per Riccardo Orsolini. Questo è ciò che è stato raccolto da torinogranata.it che spiega come l'esterno destro sia conteso da Torino e Fiorentina. Entrambe lavorano per far calare il prezzo ma, secondo quanto scritto dal sito, i Viola, al momento, sarebbero in vantaggio. Il classe '94 è una precisa richiesta di Italiano e si integrerebbe meglio nel suo 4-3-3 rispetto al 3-4-2-1 di Juric. Vagnati, ds del Torino, dovrà dunque cercare di trovare un gentlemen agreement con la Fiorentina per lasciare campo libero e ottenere al tempo stesso via libera su Amrabat.

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