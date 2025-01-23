Gazzetta: “Italiano vuole Ikonè al Bologna per sostituire Orsolini. La Fiorentina vuole monetizzare”

Orsolini out, Italiano vuole un'ala

L'infortunio di Orsolini (bicipite femorale ko, 3-4 settimane di stop) rimettono sul tavolo la volontà (mai sopita) di Italiano dedicata ad un'ala: Cambiaghi non è ancora pronto, Orso è out, quindi tornano di moda le voci inerenti al prestito di Jonathan Ikoné (cercato in MLS, in Turchia e Francia, per ora) e del danese (come Odgaard) Gustav Isaksen: la Fiorentina, per il francese, vuole monetizzare. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

https://www.labaroviola.com/corriere-dello-sport-fiorentina-su-ngonge-concorrenza-lazio-e-bologna-ostacolo-conte/285904/