Gazzetta: “Orsolini piace alla Fiorentina ma viola frenati dal rinnovo e dall’avere già due mancini”

Scrive La Gazzetta dello Sport, in uscita c’è Arthur Cabral, ma sar il mercato ed eventuali offerte alte a dare risposte su ciò. Possibile anche l’addio di Kouamé, scalerà invece le gerarchie Josip Brekalo. Alla Fiorentina piace Riccardo Orsolini ma il calciatore è in trattativa per il rinnovo con il Bologna, e la Fiorentina ha già due mancini.

