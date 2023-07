Per ora nessun contatto tra Bologna e Fiorentina per Dominguez. Su Orsolini ultimi dialoghi 1 mese fa

Dominguez e Orsolini sono due nomi accostati alla Fiorentina in più di una circostanza, i due giocatori del Bologna rispettivamente classe 1998 e 1997 hanno il contratto in scadenza nel prossimo giugno e dunque potrebbero essere ceduti in questa sessione di mercato ad un prezzo più basso del loro valore. I due profili piacciono molto alla Fiorentina. Per Orsolini ci sono stati dei contatti ad inizio giugno ma non sono andati avanti e la situazione in questo momento è in stand-by.

Per quanto riguarda Dominguez invece, seppur piaccia molto agli uomini mercato viola, per ora non ci sono mai stati contatti con il Bologna per lui. Non è escluso che ci sia stato un dialogo costante con l’entourage del calciatore ma la società rossoblù non ha mai parlato con la Fiorentina fino a questo momento per il centrocampista argentino. Nelle prossime settimane il club viola potrebbe anche decidere di affondare o per uno o per l’altro ma per ora non si tratta di situazioni calde di mercato.

La #Fiorentina non sente da settimane il #Bologna per #Orsolini (i contatti c’erano stati un mese fa) e non ha mai contattato la società rossoblù per #Dominguez. Se per il centrocampista argentino ci sono stati contatti, sono avvenuti con l’agente ma non con il club. I due… — Flavio Ognissanti (@Flavio_Ognissan) July 12, 2023

RITIRO A PORTE CHIUSE PER LA FIORENTINA