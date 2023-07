Il Corriere Fiorentino oggi in edicola si sofferma su un aspetto di questo ritiro, come reso noto dalla Fiorentina i tifosi non sono ammessi, dunque ritiro a porte chiuse. L’argomento del giorno, con una riunione in Prefettura domani, sulla quale la società darà maggiori informazioni, visto che la prima uscita di sabato contro la Primavera, sarà a porte chiuse.

