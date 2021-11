Sconcerti: “Mayoral promesso sposo alla Fiorentina. Il salto di qualità è Berardi, non Orsolini”

Mario Sconcerti, opinionista ed ex direttore generale della Cecchi Gori Group, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per parlare dei temi caldi in casa Fiorentina, soffermandosi in particolar modo sul mercato. Ecco le sue parole:

ALVAREZ “È una seconda punta, non è un centravanti. Può fare altri ruoli, può partire dall’ala ma non giocare al centro dell’attacco. A noi mancano giocatori di qualità, con Alvarez servirebbero esterni di qualità e mezz’ali capaci di buttarsi in area”.

PROSPETTIVE DI MERCATO “Dato per assodato che Vlahovic se ne andrà, il promesso sposo viola è Borja Mayoral e dobbiamo supportarlo con due esterni forti: con Berardi faremo il salto di qualità, Orsolini andrebbe bene ma non è la stessa cosa visto che in estate sarebbe venuto per fare la prima riserva mentre adesso verrebbe per fare il titolare. Non essendo una grande squadra, la Fiorentina faccia quel che può”.

MILAN “Se giochiamo sempre alla stessa maniera, perdiamo. Igor e Nastasic non danno grandi sicurezze, il brasiliano è statuario ma come ogni statua non ha grande flessibilità, Nastasic sembra un po’ arrugginito e le assenze di Milenkovic e Quarta saranno pesanti: servirà giocare in un modo leggermente diverso anche in attacco, anche perché non tiriamo quasi mai in porta.

