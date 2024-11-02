Il Bologna vince ancora, segna Orsolini, Lecce ko. Italiano ha gli stessi punti di Thiago Motta dopo 10 giornate

Dopo Cagliari altra vittoria per il Bologna che batte anche il Lecce. Dopo 10 partite Italiano e Thiago Motta hanno gli stessi punti sulla panchina rossoblù

Importantissima vittoria del Bologna contro il Lecce nella prima gara dell'undicesima giornata di Serie A. Di Riccardo Orsolini all'85' la rete che ha permesso alla formazione di Vincenzo Italiano di portare a casa il secondo successo consecutivo in campionato dopo quello ottenuto a Cagliari nel turno infrasettimanale. Poche emozioni nei primi 45 minuti con l'occasione più importante capitata sui piedi di Remo Freuler che ha fallito una ghiottissima occasione a pochi metri da Falcone, dopo una corta respinta dell'estremo difensore su una fortuita deviazione di Ramadani.

Nel finale poi altra grande parata del portiere dei salentini su un colpo di testa di Castro. Per gli ospiti è stato invece Krstovic ad andare vicino al vantaggio, a metà primo tempo, ma il suo tiro con il mancino non ha impensierito troppo Ravaglia, che ha bloccato a terra.

Nella ripresa il copione non è cambiato con il Bologna che ha giocato praticamente a una porta, fino al minuto numero 85 quando Orsolini ha fatto esplodere il Dall'Ara: cross dalla sinistra di Miranda e colpo di testa preciso del numero 7 rossoblù, che ha regalato i tre punti ai padroni di casa, al primo successo davanti ai propri tifosi dopo 7 mesi. Altra notizia fondamentale poi per i rossoblù, visto che nel finale, prima della rete del vantaggio, è rientrato in campo anche Lewis Ferguson, dopo 203 giorni e l'operazione al ginocchio. Lo scrive TMW

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