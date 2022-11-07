Il retroscena da Bologna: la Fiorentina aveva cercato Orsolini in estate. Adesso puntano al rinnovo
Orsolini, classe 1997, sta vivendo alti e bassi. L'esterno del Bologna lo scorso anno non ha vissuto una grande stagione, ma adesso si sta rifacendo
Due gol nelle ultime due giornate di campionato, entrambe partendo in panchina. Riccardo Orsolini sta vivendo un momento d'oro, in quella che fin qui è stata la sua stagione più difficile con la maglia del Bologna. Tante panchine, con Mihajlovic prima e con Motta poi. Eppure, gli occhi del mercato su di lui non si sono mai chiusi: Atalanta, Fiorentina, Torino e Siviglia, tanti i club che lo hanno cercato anche la scorsa estate. E il Bologna ora vuole cautelarsi. Lo riporta calciomercato.com
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