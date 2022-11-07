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Il retroscena da Bologna: la Fiorentina aveva cercato Orsolini in estate. Adesso puntano al rinnovo

Orsolini, classe 1997, sta vivendo alti e bassi. L'esterno del Bologna lo scorso anno non ha vissuto una grande stagione, ma adesso si sta rifacendo

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
07 novembre 2022 21:57
Il retroscena da Bologna: la Fiorentina aveva cercato Orsolini in estate. Adesso puntano al rinnovo -
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PARMA, ITALY - JULY 12: Riccardo Orsolini of Bologna FC looks on during the Serie A match between Parma Calcio and Bologna FC at Stadio Ennio Tardini on July 12, 2020 in Parma, Italy. (Photo by Emilio Andreoli/Getty Images)

Due gol nelle ultime due giornate di campionato, entrambe partendo in panchina. Riccardo Orsolini sta vivendo un momento d'oro, in quella che fin qui è stata la sua stagione più difficile con la maglia del Bologna. Tante panchine, con Mihajlovic prima e con Motta poi. Eppure, gli occhi del mercato su di lui non si sono mai chiusi: Atalanta, Fiorentina, Torino e Siviglia, tanti i club che lo hanno cercato anche la scorsa estate. E il Bologna ora vuole cautelarsi. Lo riporta calciomercato.com

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