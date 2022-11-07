Il retroscena da Bologna: la Fiorentina aveva cercato Orsolini in estate. Adesso puntano al rinnovo

Orsolini, classe 1997, sta vivendo alti e bassi. L'esterno del Bologna lo scorso anno non ha vissuto una grande stagione, ma adesso si sta rifacendo

A cura di Redazione Labaroviola 07 novembre 2022 21:57

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