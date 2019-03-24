Cutrone, l'agente: "Patrick è concentrato sul Milan, rispetta la concorrenza e le scelte di Gattuso…"

Secondo la Gazzetta dello Sport il procuratore di Cutrone ha confermato di voler restare al Milan: “Patrick è assolutamente concentrato sul Milan, spera di poter dare il massimo contributo per la qual...

Secondo la Gazzetta dello Sport il procuratore di Cutrone ha confermato di voler restare al Milan: “Patrick è assolutamente concentrato sul Milan, spera di poter dare il massimo contributo per la qualificazione in Champions e per la Coppa Italia. Sono degli obiettivi importanti e lui è consapevole di questa attuale situazione. Rispetta le scelte di Gattuso e le qualità dei compagni. Sa che questa è una stagione di crescita, la concorrenza è comunque un fattore postivito. Soprattutto quando all’orizzonte ci sono grandi obiettivi. Quindi nessuno di noi ha mai pensato di andare via e fare le valigie. Sono false tutte quelle voci di accordi con altri club, in particolare quelli con il Torino. Ripeto, non solo non abbiamo mai parlato con nessuno, ma non sono in programma contatti neanche per il futuro”.