Agente Brekalo: “Fiorentina prima scelta, società lo ha voluto con forza, poi ci sarà il Viola Park”

Il procuratore di Brekalo, Andy Bara, ha parlato al portale a Sportske della trattativa che ha portato il suo assistito alla Fiorentina, queste le sue parole:

“La Fiorentina tra un mese avrà il centro sportivo migliore in Italia, la società ha grandi ambizioni e sarebbe stato impossibile rifiutare la loro offerta. Ad un certo punto la trattativa con il Wolfsburg sembrava dovesse saltare ma la società viola ha voluto con forza il giocatore e questo è stato decisivo, per noi la Fiorentina è sempre stata la prima scelta, Brekalo porterà qualità alla squadra viola. La panchina in Germania stava uccidendo Josip, adesso che la nazionale tornerà a guardare il giocatore. Dinamo Zagabria? Quando la trattativa con la Fiorentina si era fermata la Dinamo Zagabria era stata una possibilità”

