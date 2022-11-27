Il Marocco vince, Amrabat gongola: "Non è facile farci gol, ma ora dobbiamo vincere l'ultima"

Abbiamo giocato bene, è stata una partita molto dura

Sofyan Amrabat, centrocampista del Marocco, è intervenuto ai microfoni di Rai Sport dopo la vittoria contro il Belgio (2-0 il risultato finale): "Abbiamo giocato bene, è stata una partita molto dura, l’importante è aver vinto. Ora abbiamo 4 punti in classifica, ma non abbiamo fatto niente: dobbiamo vincere l’ultima. Il Belgio è forte, secondo me hanno giocato bene ma non è facile farci gol".

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