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Dal Belgio: la Fiorentina segue Benavente dello Charleroi, quanto costa il trequartista classe '94...

La Fiorentina, stando alle indiscrezioni, avrebbe messo gli occhi su un giovane peruviano dello  Charleroi. Infatti, secondo quanto riporta Nieuwsblad.be, il nome nuovo sarebbe proprio quello di Crist...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
22 novembre 2017 13:12
Dal Belgio: la Fiorentina segue Benavente dello Charleroi, quanto costa il trequartista classe '94... -
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La Fiorentina, stando alle indiscrezioni, avrebbe messo gli occhi su un giovane peruviano dello  Charleroi. Infatti, secondo quanto riporta Nieuwsblad.be, il nome nuovo sarebbe proprio quello di Cristian Benavente, trequartista classe '94 attualmente di proprietà della compagine belga. Il giocatore, con un contratto che lo lega alla sua attuale squadra fino al 2019, ha un valore di mercato di circa 600.000 euro e sarebbe già stato visionato da alcuni emissari viola.

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