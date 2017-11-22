Dal Belgio: la Fiorentina segue Benavente dello Charleroi, quanto costa il trequartista classe '94...

La Fiorentina, stando alle indiscrezioni, avrebbe messo gli occhi su un giovane peruviano dello Charleroi. Infatti, secondo quanto riporta Nieuwsblad.be, il nome nuovo sarebbe proprio quello di Crist...

A cura di Redazione Labaroviola 22 novembre 2017 13:12

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