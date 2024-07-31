Dal Belgio: Stroeykens vuole più spazio e la Fiorentina è pronta ad accontentarlo

Stroeykens è uno dei nomi accostati alla Fiorentina per il centrocampo

Mario Stroeykens è stato uno dei nomi accostati alla Fiorentina per il centrocampo. Qualche settimana fa, il club di Rocco Commisso ha sondato un po' il terreno con l'Anderlecht senza avere grandi riscontri, ma adesso la situazione può cambiare. Come riportato da il portale belga DH Les Sports, l'interesse della Fiorentina sarebbe concreto spinto dalla volontà del calciatore di trovare più spazio. Stroeykens ha trovato già il suo primo gol in stagione, ma è sceso in campo dopo solo 77 minuti di panchina. La Fiorentina potrebbe regalare più spazio al giocatore.

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