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La Roma blocca Nainggolan per la nazionale? Il belga adesso non può giocare in campionato..

Una regola della Fifa ferma il centrocampista della Roma per la gara contro il Napoli..

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
10 ottobre 2016 01:11
La Roma blocca Nainggolan per la nazionale? Il belga adesso non può giocare in campionato.. -
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Radja Nainggolan, centrocampista della Roma, rischia di dover saltare la sfida contro il Napoli indipendentemente dalle sue condizioni fisiche. Esiste infatti una norma Fifa che obbliga i calciatori che non rispondono alle convocazioni delle rispettive Nazionali per problemi fisici a non giocare con il proprio club prima di cinque giorni. La sfida del Belgio contro Gibilterra è fissata per lunedì, la gara contro il Napoli cinque giorni dopo.

 

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