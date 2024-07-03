Di Marzio annuncia: "Zaniolo, è fatta con l'Atalanta, le visite mediche già domani"

Secondo l'esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio l'Atalanta ha chiuso definitivamente per il ritorno in Italia di Nicolò Zaniolo

È fatta ormai per l'arrivo di Zaniolo all'Atalanta. L'ex Roma aveva già scelto negli scorsi giorni i nerazzurri, nonostante il pressing continuo anche della Fiorentina. Il classe 1999 torna in Italia dopo aver lasciato i giallorossi a gennaio 2023 per trasferirsi al Galatasaray. Zaniolo arriva a Bergamo con la formula del prestito oneroso, pari a 3.5 milioni di euro, e l'obbligo di riscatto, legato al 60% delle presenze, a 16 milioni di euro più 2.5 di bonus. Il totale dell'operazione, perciò, è di 22/23 milioni e le visite mediche sono previste nella giornata di giovedì. La scorsa stagione Zaniolo è stato uno dei protagonisti dell'ottimo campionato dell'Aston Villa. Oltre alle 25 presenze in Premier League, arricchite da due reti, ha giocato anche 1 gara di Coppa di Lega e 3 di FA Cup. In Europa, invece, in Conference League l'attaccante italiano ha realizzato 1 gol in 10 partite giocate. Nella seconda metà di stagione in Turchia con il Galatasaray l'ex Roma due anni fa aveva segnato 5 reti in 10 match.

Lo riporta gianlucadimarzio.com

Repice abbraccia Zaniolo all’Atalanta: “Andare da Gasperini è la scelta giusta, lavorerà seriamente”

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