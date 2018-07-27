La Nazione, poteva andare peggio, inizio abbordabile. Le big a Firenze e le date da ricordare

Poteva andare peggio, l’approccio del computer è stato abbastanza galante perché la prima salita in apnea sembra quella contro il Napoli alla quarta giornata (in trasferta e dopo la sosta di campionat...

Poteva andare peggio, l’approccio del computer è stato abbastanza galante perché la prima salita in apnea sembra quella contro il Napoli alla quarta giornata (in trasferta e dopo la sosta di campionato). Perché in effetti le prime tre – Pioli farà gli scongiuri – rientrano nella categoria delle partite abbordabili:subito la Samp a Marassi, poi Chievo e Udinese in casa.

Fra le date da cerchiare, occhio allo sbarco di CR7 bianconero al Franchi (2 dicembre). Girone di andata semmai complicato perché, a parte il Napoli, la Fiorentina incontrerà Inter e Lazio fuori casa (quindi sono tre i match complicati in trasferta nelle prime otto).

Derby contro l’Empoli alla terz’ultima (16 dicembre), mentre il giorno dopo Natale – il boxing day è una novità in Italia arriverà a Firenze il Parma.

Viola soddisfatti per il calendario? Il commento di Pioli sfiora la prudenza istituzionale: «La prima partita contro la Sampdoria sarà già un impegno difficile, Marassi è sempre un campo ostico per tutte le squadre e la Sampdoria negli ultimi anni ha sempre fatto dei buoni campionati. Sarà importante fare bene anche nelle successive due partite, quando avremo il doppio impegno al Franchi».

La Nazione