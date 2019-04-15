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Ecco tutte le quattro partite della Fiorentina che saranno trasmesse su Dazn...

Da ora alla fine del campionato la Fiorentina sarà trasmessa ben 4 volte sulla piattaforma Dazn.Queste sono tutte le gare previste:14a - Juventus-Fiorentina sabato 20 aprile ore 1816a - Empoli-Fiorent...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
15 aprile 2019 15:45
Ecco tutte le quattro partite della Fiorentina che saranno trasmesse su Dazn... -
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Da ora alla fine del campionato la Fiorentina sarà trasmessa ben 4 volte sulla piattaforma Dazn.

Queste sono tutte le gare previste:

14a - Juventus-Fiorentina sabato 20 aprile ore 18
16a - Empoli-Fiorentina domenica 5 maggio ore 12.30
17a - Fiorentina-Milan sabato 11 maggio ore 20.30
18a - Parma-Fiorentina domenica 19 maggio ore 15

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