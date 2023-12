Fiorentina, che paradosso! Squadra da Champions League ma senza uno stadio  

La Fiorentina, se il campionato finisse oggi, il prossimo anno giocherebbe la Champions League, la più nobile delle coppe europee. Ma l’incognita è dove. Perché il paradosso, è proprio questo: all’esaltante stagione in corso della squadra di Italiano, coincide l’incertezza strutturale per la prossima. Incertezza che non può restare tale per sempre: «Luglio è lì», ha detto il dg Joe Barone ai tifosi che lo ascoltavano al Viola Park, mettendo sul piatto un problema concreto, che, nella guerra non più tanto sotterranea che si è creata con Palazzo Vecchio, viene prima di strategie di parte ed elettorali: comunicare agli organismi sportivi il proprio terreno di gioco casalingo. «Abbiamo sempre chiesto di giocare al Franchi – ha tuonato ancora Barone -, assegnare oggi i lavori di restyling ad una ditta, e costringere la Fiorentina a giocare fuori non è una bella cosa. Siamo molto arrabbiati e amareggiati, è uno schiaffo a tutto il popolo viola. Uno schiaffo ai tifosi». Lo scrive La Nazione.