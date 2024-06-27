Primo incontro tra ACF e Comune per lo stadio. Capienza netta e posizione del settore ospiti ancora incerta

Nella giornata di Martedì il dg Ferrari si è incontrato con il dg di Palazzo Vecchio per la questione stadio, ancora ignara la capienza netta

Si è svolto il primo incontro tra la Fiorentina e il Comune di Firenze riguardo alla questione dello stadio Franchi. Come riportato dal Corriere Fiorentino, durante l'incontro si è discusso della capacità dello stadio e della necessità di riavviare il dialogo dopo le recenti tensioni, culminate con un ricorso urgente contro il Comune.

Martedì, il direttore generale della Fiorentina Ferrari e il direttore generale di Palazzo Vecchio Parenti si sono incontrati ai vecchi «campini» per valutare la reale capienza del Franchi e la possibile rilocazione del settore ospiti. Per il club, la priorità è avviare la campagna abbonamenti, ma prima di procedere con la vendita delle tessere, è fondamentale conoscere la capienza netta del Franchi e la nuova collocazione del settore ospiti. Per questo motivo, la Fiorentina, che non ha ancora avuto contatti con la nuova sindaca Funaro, insiste per un incontro in Questura. L'ipotesi più probabile è quella di creare un mini settore ospiti (di 500 posti, grazie a una deroga della Lega) in Maratona, installando divisori simili a quelli già esistenti al Franchi.

Gazzetta: "Kean alla Fiorentina un trasferimento che accontenta tutti"

https://www.labaroviola.com/gazzetta-kean-alla-fiorentina-trasferimento-vantaggioso-per-tutti-i-viola-potranno-beneficiare-del-decreto-crescita/258705/