Gazzetta: “Kean alla Fiorentina? Trasferimento vantaggioso per tutti, i viola potranno beneficiare del decreto crescita”

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l’affare Moise Kean è ormai vicino alla conclusione con la Fiorentina. Ieri c’è stata un’accelerazione decisiva che sta portando l’attaccante nato nel 2000 a Firenze: è già stato raggiunto un accordo con il giocatore per un contratto di quattro anni a 2,2 milioni di euro a stagione, e ora le società devono solo definire gli ultimi dettagli, anche se l’atmosfera è molto positiva.

Il trasferimento è vantaggioso per tutti, come scrive la rosea, che spiega come per la Juventus si tratterebbe di una plusvalenza, mentre la Fiorentina spenderebbe una somma ragionevole per un giocatore di qualità, potendo inoltre beneficiare del decreto crescita entrato in vigore nell’agosto del 2021, quando il giocatore è rientrato in Italia dall’Everton, vantaggi che dureranno cinque anni e quindi fino al 31 dicembre 2025.

Tuttosport, i dettagli della trattativa Kean-Fiorentina