Renzi: “Stadi? Propongo che basti l’ok del Comune. Se non lo approvano sarebbe uno scandalo”

“Stadi come sostegno all’economia italiana? Tre o quattro miliardi – ha detto il senatore Matteo Renzi al Corriere dello Sport – migliaia di posti di lavoro potenziali. Le società sono pronte a investire, in molti casi hanno già l’accordo con le autorità comunali ma l’iter spesso è bloccato per il parere di una sovrintendenza, per un vincolo. Cose assurde in ambito sportivo. La nostra soluzione di semplificazione riguarda ovviamente la Fiorentina, la Roma, il Napoli, il Genoa ecc… Ti permetto di fare tutto ci che ti permette di fare il Comune. È un’occasione che non deve andare sprecata. Io l’emendamento lo presento. Se l’emendamento non andasse a buon fine sarebbe uno scandalo”.

CASTROVILLI: “LA FIORENTINA MI HA CAMBIATO LA VITA. LA 10 VIOLA? SAREBBE UN SOGNO, VA ONORATA”