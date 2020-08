Castrovilli: “La Fiorentina mi ha cambiato la vita. La 10 viola? Sarebbe un sogno, va onorata”

“La maglia viola numero 10? Sarebbe un sogno – ha detto Castrovilli a La Gazzetta dello Sport – è una maglia molto pesante che va onorata. Io sono giovane e non ho avuto la fortuna di vedere giocare dal vivo fenomeni della Fiorentina che l’hanno portata. Ma so che sono stati dei grandi del calcio. Non avrei potuto chiedere di più alla mia prima stagione in A. Sono certo che con qualche innesto potremo fare davvero bene. Non dimentichiamoci che l’anno prossimo con noi avremo di sicuro Amrabat e Kouame. Europeo? Spero di esserci ma so che non sarà facile. Felicissimo della conferma di Iachini”.

