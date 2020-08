“L’emendamento sugli stadi – ha detto l’amministratore delegato della Lega Serie A Luigi De Siervo – al Decreto Semplificazione può rappresentare la svolta che attendiamo da tanti anni per dare uno slancio al nostro calcio. È necessario che finalmente si possa favorire l’ammodernamento di impianti ormai obsoleti e la costruzione di stadi polifunzionali e moderni, come quelli costruiti in tutta Europa”.

“Siamo in una fase difficile per la nostra economia, in attesa di riavere presto i tifosi sugli spalti dobbiamo sfruttare questo momento per creare le condizioni giuste per la ripresa. I club di Serie A sono pronti ad investire nei prossimi dieci anni 2.5 miliardi di euro, la creazione di 20 mila nuovi posti di lavoro, e un gettito fiscale pari a 1,5 miliardi, occasione storica che non possiamo perdere”. Lo riporta Sportmediaset.

