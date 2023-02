Nardella festeggia il via libera per lo stadio: “Poche parole, stanno parlando i fatti. Avanti spediti”

“Sono una persona di poche parole, mi piacciono più i fatti. Sullo stadio, che è un progetto strategico della nostra città, io faccio parlare gli atti e i fatti. Il ministero della Cultura ai più alti livelli tecnici, gli uffici che sono effettivamente responsabili di autorizzare il progetto, si è espresso in maniera positivo. Quindi accogliamo senza trionfalismi ma con positività questa autorizzazione e andiamo avanti, perché stiamo ormai conseguendo tutti i pareri positivi da parte di tutti i soggetti preposti”.

Lo ha detto il sindaco Dario Nardella parlando della relazione positiva inviata al ministero dei Beni culturali e alla soprintendenza speciale Pnrr di Roma, da parte della soprintendente ai Beni architettonici di Firenze, Antonella Ranaldi, per il restyling dello stadio ‘Franchi’ di Firenze.

“Si va avanti speditamente – ha aggiunto Nardella -. E’ un grande progetto. Si parla di patrimonio culturale e noi non permetteremo mai di lasciare abbandonato lo stadio ‘Franchi’ di Pier Luigi Nervi come è successo per il Flaminio di Roma. Non lo permetteremo mai: se ci sono altri che si vogliono prendere questa responsabilità, lo facciano pure, ma noi andremo avanti perché un grande monumento come lo stadio ‘Franchi’ non solo deve essere tutelato, ma deve essere vissuto come uno stadio moderno. Altrimenti farebbe la fine del Flaminio e allora sì che ci sarebbe motivo di lamentarsi”. Lo riporta Italpress

