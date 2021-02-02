Sconcerti: "Basta con l'Artemio Franchi: non può più essere lo stadio della Fiorentina"

Mario Sconcerti è intervenuto a Stadio Aperto per commentare le situazioni legate allo stadio e al mercato in casa Fiorentina

L'opinionista ed ex direttore della Cecchi Gori Group, Mario Sconcerti, è intervenuto alla trasmissione Stadio Aperto di TMW Radio. Ecco le sue parole:

MANDRAGORA "Per quello che ho visto, l'acquisto potenzialmente più importante è quello di Mandragora. Credo sia l'acquisto più importante, perché è un giocatore fragile ma potenzialmente un grande giocatore. E' stato sfortunato in carriera, lo avrei visto bene alla Fiorentina se non fosse andato al Torino. Non so perché non ci abbia puntato davvero la Fiorentina. E' stato disposto un prestito di 18 mesi e poi un obbligo di riscatto, era un'operazione fattibile per il club viola.

TORREIRA "Non gioca titolare da quando è andato via dall'Italia. Per una riserva di tutti non si può rinunciare ad altri colpi".

STADIO "Lo stadio non può più essere il Franchi. Altrimenti la Fiorentina non avrebbe uno stadio di proprietà e non aumenterebbe il patrimonio. Lo stadio così rimane del comune".

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