Repubblica, la Fiorentina pensa (troppo) al nuovo stadio ma ora non serve un centravanti?

A San Siro Vlahovic ha sbagliato un gol. Capita, certo, anche quando non deve capitare. Certo la sua partita è stata un fallimento totale, anche se non è il momento di dare un giudizio definitivo su un giocatore. E poi: avere tre giovani prime punte inespresse ti può far pensare a una gestione che alla fine ti porta gli stessi gol di una punta di valore? E soprattutto: non è un peccato pensare che sia davvero uno spreco avere Ribery che crea sogni e idee fantastiche se poi non hai un centravanti capace di finalizzare il tutto nel modo migliore? Certo che poi perdi a San Siro in quel modo e ti viene da piangere e forse ti rendi conto che da due mesi stai parlando del nuovo stadio come se davvero dipendesse tutto da quello. Sì, ovvio, Firenze ne ha bisogno. Ma ci sono società cresciute dal punto di vista degli obiettivi e dell’identità anche senza aver avuto un impianto da sogno. Quindi ora meglio decidere chi sia il centravanti che deve buttarla dentro. Lo scrive Repubblica.

