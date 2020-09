Nazione, Chiesa, la Juventus proverà l’assalto con un piano di pagamento in tre anni. La Fiorentina…

Secondo La Nazione questa è una settimana calda per il futuro di Federico Chiesa. La Juventus prima della fine del mercato farà un tentativo, vuole proporre un’offerta dilazionata, 10 milioni di prestito oneroso con riscatto obbligatorio pagabile in due tranche da 20 e da 25 milioni. Milan e Roma metterebbero sul piatto contropartite, cosa che non interessa a Commisso. Se Federico non dovesse lasciare Firenze i viola puntano al rinovo con adeguamento così da tutelarsi, in modo che il calciatore non lo porti allo svincolo.

