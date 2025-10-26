C’era una volta il fortino…Fiorentina a caccia della prima vittoria in campionato contro un Bologna agguerrito

Incredibile, ma vero, e non è un caso che coincida con le condizioni desolanti dello stadio: la Fiorentina di Pioli è alle prese con il tabù-Franchi. Tabù nel senso che la squadra viola finora ha giocato tre partite in campionato a Firenze e le ha perse tutte e tre: 1-3 contro il Napoli, 1-2 contro Como e Roma. Tre gol segnati, ben sette subiti, zero punti conquistati: incredibile ma vero.
Per quello che è sempre stato Campo di Marte per la Fiorentina e di conseguenza per gli avversari. Un fortino, l’ha definito un giorno Cesare Prandelli. Munito, robusto, solido, a volte con muri cosi’ alti che per chi arrivava da fuori Firenze era arduo entrarci e dopo impossibile uscirne vincitore. E quelle di Prandelli sono state stagioni di una Fiorentina all’altezza in Italia e in Europa che già di suo garantiva valori tecnici che in altri momenti storici non aveva e pensiamo ad esempio a gran parte degli anni Settanta. Ma competitiva o no, la differenza spesso la facevano il Comunale fino ai Mondiali italiani e poi il Franchi: la Fiesole trascinava, Maratona, Tribuna e Ferrovia si aggrapavano alla Curva e l’urlo dei quarantamila non dava spesso scampo neanchi a chi aveva più qualità e più campioni in campo.
Anni migliori e anni peggiori, ma basta chiedere a chi ci ha giocato dall’altra parte: il Franchi incuteva timore. Oggi non è cosi’. La Curva Fiesole un cantiere con pali e tralicci che sbucano qua e là alla base, un pezzo di Tribuna laterale off-limits, quasi mezza Maratona chiusa, la Torre impacchettata non aiutano di sicuro ad incutere timore. Neppure il “formaggino”ridotto a un quarto della capienza, paradossalmente neanche tanto, aiuta: la partita è una cosa e i non risultati ottenuti dalla Fiorentina a Firenze finora sono dipesi da quello che (non) hanno fatto Ranieri e compagni, però davvero l’atmosfera come minimo intristisce se non inibisce proprio, nonostante ci provino a spingere la Curva Fiesole spostata in Ferrovia e tutti gli altri tifosi viola che non possono mai essere comunque più di 21.000.
Però questo è lo stadio e questo sarà purtroppo a lungo: Pioli e i suoi devono fare buon viso a cattiva sorte, non c’è altra soluzione e liberarsi mentalmente da quello che li circonda tranne che dal vociare del pubblico amico è indispensabile per poi avere un rendimento differente. Lo chiede la classifica, lo chiede la striscia negativa che fa impressione, perché davvero tre sconfitte nelle prime tre partite in casa è una cosa rara, addirittura rarissima, se è vero com’è vero che esiste un unico precedente e risale addirittura alla stagione 1928-29: quasi cent’anni fa, lo stadio di Campo di Marte nemmeno esisteva e la Fiorentina giocava nell’ex Velodromo Libertas di via Bellini. Per dire la portata negativa di questo record al contrario: e tra tutti gli obiettivi espugnare il Franchi è il principale per la squadra di Pioli oggi contro il Bologna come riportato da Il Corriere dello Sport.
C'era una volta il fortino Franchi, adesso la Fiorentina cerca di sfatare un tabù con i viola alla caccia della prima vittoria in casa
