Bucchioni attacca Nardella: “Ha pensato solo a se stesso ed ha fatto il male della Fiorentina”

Il giornalista Enzo Bucchioni ha parlato a Radio Bruno del tema del nuovo stadio della Fiorentina e del restyling del Franchi, le sue parole:

Nardella ha pensato al suo bene personale, al suo tornaconto ed ha fatto il male della Fiorentina. Se ad una società di calcio non gli fai fare lo stadio gli fai un danno. Il restyling del Franchi ti porta due lire, non ti fa fare il salto di qualità dal punto di vista del fatturato, cosi non puoi comprare giocatori che hanno grandi valori economici ma ti devi accontentare. Questa è una società bambina, 4 anni sono pochissimi per persone che venivano da un altro pianeta, non conoscono rapporti e meccanismi, tutto un mondo che ti devi costruire, anche sullo scouting

